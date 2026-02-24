Crisis en el Museo del Louvre: Renuncia la Directora Luego de Robo Millonario

La presidenta del Museo de Louvre, Laurence des Cars, presentó su renuncia luego de las numerosas crisis que ha enfrentado el recinto, entre ellas el millonario robo de joyas ocurrido el 19 de octubre de 2025.

En un comunicado, la administración francesa informó que el presidente Emmanuel Macron aceptó la renuncia este martes 24 de febrero de 2026.

“El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto Louvre–Nouvelle Renaissance”, indicó el Elíseo.

Macron agradece labor de Des Cars

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también agradeció la labor y el compromiso de Laurence des Cars, quien asumió las riendas del museo en 2021.

El mandatario dijo incluso que tiene intención de encomendarle a Des Cars, de 59 años de edad, una futura misión para favorecer la cooperación de los grandes museos de los países del G7, del que Francia ejerce este año la presidencia rotatoria.

Escándalos en el Louvre

La ola de escándalos comenzó en octubre pasado, cuando se registró un espectacular robo: fueron sustraídas ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas a pesar de la detención de los presuntos autores materiales.

Ese hecho generó una crisis de imagen y además reveló importantes deficiencias en el dispositivo de seguridad de esta institución pública.

Pero además, al mes siguiente el museo cerró una galería de antigüedades griegas y varias oficinas luego de que se constató la fragilidad en algunas de las vigas de uno de los laterales del denominado cuadrilátero Sully.

Y ese mismo mes se registró una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías, de las que se sabía que eran obsoletas, y varios documentos y obras resultaron dañados.

Huelga

Por todos esos hechos, los trabajadores organizaron una huelga para reclamar cambios y mejores condiciones hacia final del 2025.

El paro se suspendió en Navidad, pero fue retomado a comienzos de 2026 con nuevos cierres.

Fraude a gran escala

Mientras que este mes, el Louvre anunció que se había realizado una redada luego de detectarse una red de fraude "a gran escala" en la venta de entradas y de guías turísticos.

Y un día después de ese anunció ocurrió otra inundación por la ruptura de otra tubería, lo que llevó a cerrar varias salas.

Fallos de seguridad

La investigación del robo reveló además graves fallas de protección, como la imposibilidad de ver todas las cámaras de seguridad a la vez por falta de pantallas.

Antes de asumir el cargo, Des Cars juzgó insuficiente un plan de seguridad que se había planeado, lo que hizo que cuando ocurrió el robo aún no se hubiera puesto en marcha.

