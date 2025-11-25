Histórico Robo en el Museo del Louvre: Detienen a Otros 4 Implicados y No Hay Rastro de la Joyas

Después de más de un mes del histórico robo en el Museo del Louvre en París, Francia, fueron detenidas otras cuatro personas; en tanto, las autoridades aún no tienen rastro de las joyas que fueron sustraídas.

Detienen a otras cuatro personas

La Fiscalía de París confirmó hoy, 25 de noviembre de 2025, que fueron detenidas otras cuatro personas por el histórico robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre: dos hombres y dos mujeres.

Durante el robo, los delincuentes se llevaron ocho valiosas joyas que aún no son recuperadas.

Los hombres que fueron detenidos tienen 38 y 39 años de edad, mientras que las mujeres, 31 y 40 años, todos originarios de París, detalló la Fiscalía parisina.

Laure Beccuau, fiscal de París, afirmó que “estas personas deben ser interrogadas por los investigadores" y apuntó que no se dará más información sobre los cargos imputados, hasta el final de su detención preventiva.

¿Cuántas personas han sido detenidas por el robo en el Louvre?

La fiscal de París subrayó que otras cuatro personas están imputadas por el caso del robo del Louvre, del que se están haciendo cargo la Brigada de Represión de bandas organizadas de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Las primeras detenciones se ejecutaron el 25 de octubre de 2025, después de que uno de los presuntos autores materiales del robo fue interceptado en el Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando trataba salir de Francia y dirigirse a Argelia.

La noche de ese mismo día, fue detenida otra persona, presunta integrante de la banda de delincuentes, en la zona de Seine-Saint-Denis.

La prensa francesa destacó que el ADN que los investigadores encontraron en la escena del robo fue crucial para la identificación de los primeros dos detenidos, que ya estaban en el radar de la policía por actividades delictivas previas.

A los dos sujetos, de 35 y 39 años años de edad, se les acusa de robo en grupo organizado y asociación de delictiva para la preparación de crímenes y delitos, que son castigados con 10 años de prisión.

El 29 de octubre de 2025, se produjeron otras cinco detenciones, de las cuales, dos fueron imputadas; se trata del tercer hombre, de 37 años de edad, y una mujer, de 38 años, acusada del delito de complicidad en el robo y asociación delictiva.

Con las cuatro personas que fueron detenidas, suman ocho personas bajo arresto por las joyas robadas del Museo del Louvre.

¿Y las joyas?

Las joyas robadas están valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable, y uno de los principales temores en Francia es que puedan haber sido separadas por piezas.

El robo de las joyas desató una crisis para el Louvre -el museo más visitado del mundo, con casi nueve millones de personas al año- por sus insuficientes medidas de seguridad.

A raíz de los informes técnicos realizados por el robo, el Gobierno de Francia, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, admitió una "subestimación crónica" de los riesgos de incursión por parte esta importante institución nacional.

Luego del robo de las joyas, el Museo Louvre anunció un paquete de medidas urgentes que incluyen la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto avanzado y móvil de la policía en el interior del recinto.

El 17 de noviembre de 2025, se anunció el cierre de una galería con antigüedades griegas y de varias oficinas, por problemas estructurales, debido a la fragilidad de las vigas del edificio.

Con información de N+ y EFE.

RMT