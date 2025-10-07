Autoridades Descartan Hallazgo de Restos Humanos en Tepito; Era una Máscara Realista

La mañana de este martes, 7 de octubre de 2025, fue reportado el hallazgo de restos humanos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, se trataba de una cabeza humana que estaba entre la basura, en calle Tenochtitlán y la avenida Canal del Norte, en llamado 'Barrio Bravo de Tepito', que pertenece a la zona centro de la CDMX.

Máscara desata movilización policiaca en Tepito

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona, luego del reporte de un vecino que pensó que se trataba de restos humanos en un tiradero de basura.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX llegaron al lugar lugar y confirmaron que no se trataba de restos humanos, sino de una máscara de plástico que simulaba una cabeza humana, por lo que fue retirada de la zona.

Con información de N+

