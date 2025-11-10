Vacunación UNAM 2025: ¿Cuáles son los Requisitos para Acceder a las Vacunas en Estadio Olímpico?

A partir de hoy y hasta el viernes 14 de noviembre 2025, en el estacionamiento 3, acceso G del Estadio Olímpico Universitario se aplican dosis de cuatro tipos de enfermedades estacionales para la próxima temporada invernal. Durante el primer día se registraron largas filas, incluso hubo personas que llegaron al macro centro de vacunación desde las 7:00 de la mañana.

El Estadio Olímpico Universitario está abierto de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Si quieres acudir a vacunarte esto es lo que necesitas.

Noticia relacionada: Mega Centro de Vacunación UNAM: Fecha, Horario, Lugar y Todos los Detalles Sobre Vacunas Gratis

¿Cuáles son los requisitos para vacunarme en el Estadio Olímpico Universitario?

Las vacunas que se aplican son:

Influenza: a partir de los 6 meses de edad y adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas: diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión y personal de salud.

a partir de los 6 meses de edad y adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas: diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión y personal de salud. Covid-19: público en general a partir de los 6 meses de edad

público en general a partir de los 6 meses de edad Neumococo : menores a partir de los cinco años (esquema básico de tres dosis) y a adultos mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales o diabetes).

: menores a partir de los cinco años (esquema básico de tres dosis) y a adultos mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales o diabetes). Sarampión: menores de los 12 y 18 meses mediante la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis). También se puede aplicar a mayores de seis meses como dosis cero; y a adolescentes y adultos hasta los 49 años.

VIDEO: Instalan Mega Centro de Vacunación en CU ¿Qué Vacunas están Disponibles?

Requisitos:

Se debe mostrar identificación con fotografía

O cartilla de vacunación; este último documento será necesario para niñas y niños.

¿Quiénes se pueden vacunar?

La UNAM indicó que se brinda atención a todos, sin importar si pertenece o no a la comunidad universitaria.

La vacunación es para toda la sociedad

Quienes no se pueden vacunar son personas que presenten alguna infección respiratoria o fiebre.

En el caso de la vacuna de Covid, se volvió una enfermedad endémica, razón por la cual es necesario suministrar la vacuna de manera estacional como ocurrió con la influenza.

También hacen pruebas en el Estadio Olímpico

De manera opcional se realizan pruebas de glucosa y tomas de presión arterial.

La meta de esta jornada de vacunación es 100 mil dosis. En tanto, a nivel nacional se prevé aplicar 50 millones de dosis.

Historias recomendadas: