Restos Óseos en Lago de Chalco Podrían Ser de 3 Personas, Dice Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó hoy, 13 de abril de 2026, que los restos óseos en la zona del Lago de Chalco, de acuerdo con análisis preliminares, podrían pertenecer al menos a tres personas.

El hallazgo se registró durante una jornada de búsqueda realizada en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, como parte de los trabajos de localización en esta área ubicada entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

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Las autoridades detallaron que las labores de exploración abarcaron más de 168 mil metros cuadrados entre zona terrestre y lacustre.

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Restos óseos serán analizados

De ese total, se han intervenido 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 metros cuadrados en el área del lago, donde se concentraron los principales hallazgos.

Además de los restos humanos, en el sitio fueron localizadas vasijas y otros objetos que podrían tener interés arqueológico. Estos materiales serán analizados conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

Los 317 elementos óseos fueron trasladados por personal de servicios periciales para su estudio forense, con el objetivo de determinar su origen, temporalidad y posible relación con personas reportadas como desaparecidas.

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