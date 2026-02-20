Therians en la UNAM: Así Fue la Primera Reunión en las Islas de CU en CDMX

La reunión therian en las Islas de CU de la UNAM, la primera en la Ciudad de México, tuvo un gran poder de convocatoria, ya que los asistentes tenían curiosidad por conocer más sobre esta tendencia.

Este viernes alrededor de las 14:00 horas, el punto de encuentro ubicado en la alcaldía de Coyoacán, decenas de personas se reunieron para captar el momento en el que llegaran las personas que se identifican, a nivel espiritual o psicológico, como un animal.

El sitio emblemático de la Máxima Casa de Estudios, el cual ha sido escenario de momentos increíbles en la ciencia y la cultura, se llenó de estudiantes, personas externas y hasta influencers solo para ver therians.

¿Cómo fue la reunión therian en CU de la UNAM?

La expectativa por ver a los therians en CU estuvo al máximo. Todos tenían listas las cámaras de los celulares para esperar el momento en el que perros, gatos, lobos y otros animales realizaran su aparición especial.

Sin embargo, a esta convocatoria solo acudió Jesús, un joven que refirió que se identifica como perro, aunque no llevaba máscara o algún artículo alusivo a su “esencia animal”.

¡A ver ladra!, gritaban los asistentes

Luego de unos momentos le ofrecieron agua en un recipiente de unicel. Pero Jesús no fue el único therian en la UNAM, ya que otro sujeto llegó al punto con una máscara improvisada elaborada con una hoja de libreta y plumones.

Una carrera en “cuatro patas” y algunas piruetas hicieron reír y aplaudir a los asistentes.

¿Qué son los therian?

La identidad therian se considera una identidad interna. Los más comunes son lobos, gatos, zorros y aves. Los therians sienten que su "esencia" es animal. Otra característica de los therian es que están plenamente conscientes de que su cuerpo es humano, pero sienten una desconexión entre su físico y su identidad interna.

De hecho, muchos practican el quadrobics, es decir, ejercicio físico de correr y saltar en cuatro patas y usan accesorios como máscaras artesanales y colas para expresar su identidad.

En México, el movimiento pasó de ser una comunidad digital a un fenómeno viral que genera debates en redes sociales, así como discriminación y otro tipo de comentarios.

