Robo de Celulares en EDC 2026: Detienen a Hombre por Presuntamente Sustraer Teléfono en Festival

Derivado de un operativo de seguridad implementado con motivo del festival musical Electric Daisy Carnival (EDC) 2026, realizado en el Estadio GNP Seguros, en la alcaldía Iztacalco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de sustraer un teléfono celular a uno de los asistentes.

La detención se efectuó como resultado del dispositivo de vigilancia desplegado en el inmueble, ubicado en la colonia Granjas México, sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la puerta 6, donde oficiales fueron alertados sobre una pelea.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un ciudadano, quien señaló directamente a otro sujeto como quien momentos antes le había robado su dispositivo móvil.

Conforme a los protocolos de actuación policial, los efectivos realizaron una revisión preventiva, tras la cual hallaron el teléfono celular robado que fue reconocido por el denunciante como de su propiedad.

A petición del afectado, el hombre de 32 años de edad fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con el equipo asegurado, puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

