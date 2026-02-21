Hallan Auto Calcinado de Jorge Bladimir “N”, Hijo del Exsenador Panista, Jorge Luis Preciado

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, informó que mantiene abiertas las investigaciones por la desaparición de Jorge Bladimir “N”, hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado.

De acuerdo con la dependencia, hace un par de semanas se presentó formal denuncia ante la institución, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y las diligencias ministeriales establecidas en la normatividad vigente.

El pasado 12 de febrero fue localizado el vehículo en el que presuntamente se trasladaba la persona desaparecida. La unidad fue encontrada incendiada en los límites territoriales entre Colima y Jalisco, específicamente en la zona colindante de La Loma, en el municipio de Minatitlán, Colima, con la comunidad de Toxin, en Jalisco.

Amplían investigación

La Fiscalía precisó que al interior del automóvil no fue localizado ningún cuerpo. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los dictámenes periciales correspondientes.

Tras el hallazgo, se ampliaron los actos de investigación tanto en territorio colimense como en el estado vecino, en coordinación permanente con la Fiscalía de Jalisco y autoridades de seguridad de los tres órdenes de Gobierno. El objetivo es esclarecer los hechos y dar con el paradero de la persona no localizada.

Entre las acciones realizadas se encuentran recorridos en la zona, análisis y procesamiento de indicios, intervención pericial del lugar, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otras diligencias técnicas y científicas que fortalezcan la carpeta de investigación.

