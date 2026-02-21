Se Bajó del Coche a la Tienda y lo Atacaron: Matan a Tiros a Hombre en Alcaldía GAM, en CDMX

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del viernes 20 de febrero de 2026 en la colonia Nueva Tenochtitlán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El hombre fue atacado a tiros en la esquina formada por las calles Oriente 83 y Norte 84, que está en los límites con la colonia La Malinche, al norte de la capital.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima descendió de la camioneta de alta gama en la que viajaba, para acudir a una tienda, pero fue agredido con al menos cuatro disparos por sujetos armados.

En el lugar del ataque se registró movilización policiaca, así como agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, para iniciar con las investigaciones.

Además, vecinos de la zona y familiares de la víctima se encontraban la noche del viernes en el punto donde se cometió el homicidio.

Hasta el momento, autoridades no han ofrecido detalles acerca de la identidad de la víctima, ni del móvil del ataque. No se reportan detenidos.

Video: Balacera en la GAM: Asesinan a Hombre tras Bajar de Camioneta de Lujo en Colonia Nueva Tenochtitlán

