Accidente en Paseo de la Reforma Hoy: Se Incendió Autobús Turístico

Un autobús turístico de pasajeros se incendió sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un cortocircuito en la unidad, procedente de Oaxaca. Se desconoce cuántos pasajeros viajaban a bordo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conato de Incendio en Autobús Turístico Provoca Cierre en Paseo de la Reforma

Bomberos llegaron para atender la emergencia, fracturaron las ventanillas para que el humo saliera de la unidad y asegurar que no se reavive el fuego.

Equipos de emergencia atienden al operador de la unidad, quien en un primer momento ayudó a los bomberos a sofocar el incendio.

La circulación en Paseo de la Reforma está cerrada desde Hidalgo hasta la zona de Eje 1 Poniente.

Con información de N+