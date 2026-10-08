Accidentes

Accidente en Paseo de la Reforma Hoy: Se Incendió Autobús Turístico

Se desconoce cuántos pasajeros viajaban a bordo de la unidad

Incendio de autobús turístico en Reforma · Tabacalera, Cuauhtémoc | Alan Hernández Ortiz

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Emergencia en CDMX: Autobús turístico se incendia en Paseo de la Reforma. Bomberos actúan rápido, pero aún no se sabe cuántos pasajeros iban. Descubre lo que sucedió.

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