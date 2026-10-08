Así Puedes Verificar si Una Foto o Video se Hizo con IA: Google Activa SynthID Detector

En los últimos años, la popularidad de la Inteligencia Artificial (IA) ha hecho que internet y las redes sociales estén repletos de imágenes, videos o audios superrealistas creados o manipulados con esa herramienta.

En algunos casos es difícil detectar cuando algún material fue realizado o editado con IA, por lo cual Google puso a disposición del público una plataforma que permite saber si se usó la Inteligencia Artificial para elaborar fotos, grabaciones o archivos de audio. Aquí te decimos en qué consiste y cómo se usa.

Se trata de la herramienta SynthID Detector, a la que se puede acceder iniciando sesión con credenciales de Google, Apple u OpenAI.

Ahí, los usuarios pueden subir archivos multimedia para rastrear la presencia de la marca de agua digital SynthID, un sello imperceptible para el ojo y el oído humanos que permanece insertado en la estructura de los datos del contenido.

Pero además de las creaciones de los propios modelos de Google, el detector reconoce contenidos generados por otras compañías líderes del sector asociadas a esta tecnología.

Entre ellas OpenAI, Nvidia y la surcoreana Kakao, a las que "próximamente" se incorporará Apple, según anunció Google en un comunicado.

La compañía expuso que, desde su creación, ya se han aplicado estas marcas de agua invisibles a más de 180 mil millones de imágenes y videos, así como a un equivalente de 240 mil años de archivos sonoros, con más de un millón de solicitudes diarias de verificación.

Esta apertura pública profundiza la estrategia anunciada el pasado mayo por el director ejecutivo de Alphabet (matriz de Google), Sundar Pichai, durante la conferencia anual de desarrolladores Google I/O.

Pichai adelantó en esa ocasión que la compañía integraría las credenciales de contenido y SynthID de forma nativa en su buscador y en el navegador Chrome para que cualquier internauta pudiera comprobar al instante si una imagen era sintética.

SPB