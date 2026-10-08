Ciencia y Tecnología

Así Puedes Verificar si Una Foto o Video se Hizo con IA: Google Activa SynthID Detector

Conoce todos los detalles de esta nueva herramienta, que permite saber si algún material fue creado o manipulado con Inteligencia Artificial

Logotipo de Google en evento AI Impact Summit, en Nueva Delhi, India, el 17 de febrero de 2026. Foto: Reuters | ArchivoLogotipo de Google en evento AI Impact Summit, en Nueva Delhi, India, el 17 de febrero de 2026. Foto: Reuters | Archivo
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