Caso Cielo Beanjy: Vinculan a Proceso a Hugo "N" por Feminicidio de Estudiante de UAM Xochimilco

Según las investigaciones, el imputado y la víctima se encontraban al interior de un inmueble en Iztacalco cuando la mujer fue agredida y perdió la vida

Se estableció la probable responsabilidad de Hugo “N” en los hechos. Foto: FGJ CDMXSe estableció la probable responsabilidad de Hugo “N” en los hechos. Foto: FGJ CDMX

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