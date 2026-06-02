Caso Cielo Beanjy: Vinculan a Proceso a Hugo "N" por Feminicidio de Estudiante de UAM Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo este lunes la vinculación a proceso de Hugo “N” por su probable participación en el feminicidio de Cielo Beanjy, estudiante de la UAM Xochimilco, el 22 de mayo de 2026.

Según las investigaciones del caso, el imputado y la víctima se encontraban al interior de un inmueble en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, cuando la mujer fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Derivado de estas indagatorias, se estableció la probable responsabilidad de Hugo “N” en los hechos, por lo que la Fiscalía CDMX obtuvo de un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 26 de mayo por detectives de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así fue la audiencia de Hugo "N"

Durante la audiencia inicial, celebrada este lunes primero de junio, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó dictámenes periciales, entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia.

Estos datos de prueba fueron suficientes para que la autoridad judicial determinara vincularlo a proceso por el delito de feminicidio, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

AMP