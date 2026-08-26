Seguridad

Rescatan con Vida a Hombre Secuestrado y Detienen a 5 Personas en Xochimilco, CDMX

La víctima había sido privada de su libertad el 10 de agosto en la colonia El Retoño, Iztapalapa

Patrulla de la Fiscalía CDMX en calles de la Ciudad de México. Foto N+Patrulla de la Fiscalía de la Ciudad de México. Foto N+

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