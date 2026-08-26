Rescatan con Vida a Hombre Secuestrado y Detienen a 5 Personas en Xochimilco, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescató con vida a un hombre que había sido secuestrado hace 16 días en la alcaldía Iztapalapa, y por quien se pedía el pago de 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

En un comunicado, la dependencia capitalina dio a conocer que el rescate se llevó a cabo en un domicilio en Xochimilco, donde también fueron detenidas cinco personas, entre ellas una mujer.

Según la información oficial, el hombre fue secuestrado el pasado 10 de agosto en la colonia El Retoño, por lo cual se inició una investigación del caso.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia del C5 y reconstruyeron la ruta del vehículo de la víctima y de otros posiblemente relacionados con los hechos.

Ese seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.

De acuerdo con las autoridades, el 23 de agosto se recibió un reporte anónimo al 089, en el que se informó que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e ingresada a un domicilio de esa misma colonia.

Tras identificar el inmueble como posible lugar de cautiverio, la PDI obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el inmueble.

Durante la diligencia, llevada a cabo este 26 de agosto, los agentes localizaron y rescataron a la víctima, quien fue encontrada en aparente buen estado de salud.

Además, el personal de la Fiscalía capitalina detuvo a Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

Personas detenidas durante cateo en inmueble en Xochimilco. Foto: Fiscalía CDMX

La FGJCDMX apuntó que el secuestro en la Ciudad de México pasó de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026, una reducción de 94%.

SPB