¿Siguen Cerradas las Estaciones del Metro CDMX Hoy? Aquí No Hay Servicio

La mañana de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer que hay estaciones que continúan cerradas. En N+ te compartimos cuáles para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con la actualización del servicio del Metro, hay una estación que estará cerrada hasta nuevo aviso. El pasado 20 de noviembre debido al Desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana y las marchas que se llevaron a cabo varias estaciones no dieron servicio, sin embargo, su funcionamiento fue restablecido después horas, en N+ te contamos qué pasó: Metro CDMX: ¿Qué Estaciones Ya Abrieron Luego de Afectaciones por Desfile 20 de Noviembre?.

Video: Reabren Estaciones del Metro CDMX luego de Cierres por Desfile por Revolución

¿Cuáles son las estaciones cerradas hoy?

La única estación que se encuentra cerrada es Zócalo/Tenochtitlán, por lo que si vas a la zona centro puedes usar las siguientes alternativas:

Pino Suárez y Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán de la Línea 8.

Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8.

Cabe señalar que hasta el momento no hay una fecha establecida para la reapertura del Metro CDMX, en días pasados fue cerrada debido a la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por la movilización de la Generación Z.

