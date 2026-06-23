Apagón Hoy en CDMX Deja Usuarios Sin Luz: ¿Qué Pasó en la Colonia Xoco?

Vecinos de Xoco se quedaron sin luz por varias horas; bomberos acudieron a la zona

ApagónBomberos laboran en la zona de la colonia Xoco, donde se cayó un árbol de aproximadamente 25 metros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+