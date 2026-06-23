Apagón Hoy en CDMX Deja Usuarios Sin Luz: ¿Qué Pasó en la Colonia Xoco?

Vecinos de la colonia Xoco se quedaron sin luz debido a un apagón que ocurrió hoy, 23 de junio de 2026, en N+ te contamos qué pasó.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México detalló que un árbol de aproximadamente 25 metros de altura se desprendió, afectó a dos postes de concreto y cableado, por lo que varios habitantes se quedaron sin energía eléctrica.

Árbol de aproximadamente 15 metros de altura cayó en la colonia Xoco. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó en la colonia Xoco hoy?

El apagón afectó a más de 15 calles en la colonia Xoco; los habitantes después de la caída del árbol reportaron que hubo un fuerte ruido y posteriormente se quedaron sin luz.

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El accidente ocurrió en la calle Puente de Xoco, dicho punto fue acordonado por los elementos de emergencia, que continúan laborando en la zona.

Cabe señalar que este día también se reportaron caídas de árboles de varios metros de altura: en la colonia Parres El Guarda de la alcaldía Tlalpan y en la colonia Agua Bendita en Cuajimalpa también acudieron bomberos a retirar ramas.

A las 4:11 horas, retiraron un árbol de casi 15 metros de largo, en la colonia Las Cruces, de la demarcación Magdalena Contreras.

FBPT