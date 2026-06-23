¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Martes 23 de Junio 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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Prepárate para cualquier sismo con un Plan Familiar de Protección Civil. Descubre cómo actuar en caso de temblor y revisa los detalles de los últimos sismos en México. La prevención es clave.

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