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Monzón Mexicano: Pronostican Fuertes Lluvias En Estas Entidades Este Fin de Semana

Estos son los estados que registrarán mayores acumulaciones de agua durante sábado y domingo

LluviaSe esperan fuertes lluvias este fin de semana en diferentes estados del país. Foto: N+

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Este fin de semana se esperan lluvias intensas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Se pronostican posibles tormentas eléctricas y granizo en varias regiones

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