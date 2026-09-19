Se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit y fuertes en Baja California Sur, así como Chubascos en Sonora debido al monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y divergencia en altura.

Las lluvias podrían ir acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluso en la península de Yucatán, con una posible caída de granizo en el occidente y centro del país; también se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas.

Para el 19 de septiembre se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Chiapas. Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Veracruz, así como intervalos de chubascos en otras entidades del centro, norte y occidente del país.

Para el 20 de septiembre se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetro en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en regiones de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala y Morelos.