FIN DE LA COBERTURA
Lluvias Hoy en CDMX en Vivo: Inundaciones, Encharcamientos y Afectaciones Viales
Este domingo 7 de junio de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció la activación de la alerta amarilla en toda la Ciudad de México por el pronóstico de fuertes lluvias y los riesgos que conlleva.
Contexto
Este domingo 7 de junio de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció la activación de la alerta amarilla en toda la Ciudad de México por el pronóstico de fuertes lluvias y los riesgos que conlleva. Sigue aquí todas las actualizaciones en tiempo real.