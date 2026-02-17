Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Febrero de 2026

Este martes, 17 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 16 de febrero se han registrado 6,983 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Temblores este martes en Oaxaca

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 5:28 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2, a 53 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 116 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 53 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX 17/02/26 05:28:36 Lat 16.65 Lon -94.37 Pf 116 km pic.twitter.com/zjfJgbHuZi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

A las 5:03 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 78 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 05:03:09 Lat 16.00 Lon -98.69 Pf 16 km pic.twitter.com/OnTWMRxNqh — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

A las 4:35 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 76 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 9 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 76 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:35:26 Lat 16.03 Lon -98.68 Pf 9 km pic.twitter.com/uDkjmPpyDY — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

A las 4:32 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 70 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 5 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 70 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:32:02 Lat 16.04 Lon -98.63 Pf 5 km pic.twitter.com/uhc6jejDmC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

A las 4:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 79 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:25:31 Lat 16.02 Lon -98.71 Pf 16 km pic.twitter.com/rqTxcp48Yc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

A las 2:00 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 78 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 6 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 02:00:44 Lat 16.01 Lon -98.70 Pf 6 km pic.twitter.com/rueQijohUe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 17, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

