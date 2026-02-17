Inicio Ciudad de México Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Febrero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Febrero de 2026

Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy 17 de febrero de 2026

Temblor en México Hoy 17 de febrero de 2026

Esate 17 de febrero 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 17 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

  • El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 16 de febrero se han registrado 6,983 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Nueva Alerta en Celulares: Así Avisarán por Lluvias, Huracanes y Erupción Volcánica en México.

Temblores este martes en Oaxaca

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 5:28 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2, a 53 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 116 km de profundidad.
  • A las 5:03 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 78 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
  • A las 4:35 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 76 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 9 km de profundidad.
  • A las 4:32 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 70 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 5 km de profundidad.
  • A las 4:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 79 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
  • A las 2:00 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, a 78 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 6 km de profundidad.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

  • Prepara tu plan familiar de protección civil.
  • Organiza y participa en simulacros de evacuación.
  • Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
  • Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

  • Conserva la calma.
  • Ubícate en la zona de seguridad.
  • No uses elevadores.
  • Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

  • Después

  • Revisa tu casa después del sismo.
  • Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
  • Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Con información de N+.

Sismos 2026
