Trabajadores de Limpieza Realizan Nuevo Bloqueo, Ahora en Tacuba Cerca del ISSSTE

Alrededor del mediodía de este 20 de diciembre inició un bloqueo vial en el cruce de Lago Espiridino y Golfo de Adén, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, a escasos metros del Hospital ISSSTE Tacuba.

La movilización ha generado afectaciones a la circulación vehicular y al transporte público en la zona, por lo que autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas para evitar retrasos.

Realizan Protesta Trabajadores de Limpia de Varias Alcaldías de la CDMX

Sin pago

De acuerdo con los manifestantes, se trata de trabajadores de limpieza que prestan sus servicios en el hospital de Tacuba y que denuncian una situación que, aseguran, se repite año con año: empresas subcontratadas cambian de razón social y posteriormente desaparecen, dejando a los empleados sin pago de salarios, sin aguinaldo y sin prestaciones laborales.

Los inconformes señalan que, pese a haber cumplido con sus jornadas laborales, no han recibido el pago correspondiente ni sus derechos de fin de año, motivo por el cual decidieron manifestarse para exigir una solución. Advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían trasladar la protesta hacia la zona de Marina Nacional en las próximas horas.

Hasta el momento, autoridades no han informado si se establecerá una mesa de diálogo para atender las demandas de los trabajadores.

