¿A Qué Hora Va a Llover con Granizo Hoy en CDMX? Así Estará el Clima en Plena Ola de Calor

La Ciudad de México atraviesa por una nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 32 grados centígrados, sin embargo, la lluvia no estará ausente; en N+, te decimos a qué hora va a llover con granizo hoy, 8 de mayo de 2026, en CDMX.

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Ola de calor azota la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México alertó por una nueva ola de calor con temperaturas extremas de entre 29 y 32 grados centígrados, que termina hoy viernes, 8 de mayo de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes prevalecerá el ambiente caluroso en gran parte del país, por la ola de calor que también afecta a la Ciudad de México.

El pronóstico meteorológico para este viernes en CDMX indica que habrá temperatura máxima de hasta 30 grados centígrados, con alto índice de radiación solar, probabilidad de lluvia, granizo y actividad eléctrica.

Video: Clima Hoy en México del 8 de Mayo 2026 con Raquel Méndez: ¿A Qué Hora Lloverá en CDMX?

Alcaldías en alerta por calor de hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por las altas temperaturas de hoy en las siguientes alcaldías:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

¿A qué hora va a llover hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la lluvia comenzará hoy a partir de las 14:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, en gran parte de la Ciudad de México.

Según el pronóstico, la lluvia podría estar acompañada de descargas eléctricas y granizo, con vientos fuertes y rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Toma tus precauciones, pues el calor más fuerte se sentirá hoy en las zonas norte, centro y oriente, entre las 13:00 y 18:00 horas.

Por la noche, el calor descenderá hasta los 20 grados y el sábado, 9 de mayo de 2026, amanecerá a 16 grados, temperatura que se registrará entre las 03:00 y las 06:00 horas.

Hoy continuará ambiente muy #caluroso y alto índice de #RadiaciónUV; cielo medio nublado a nublado, #lluvias fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 30 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 16 °C.… pic.twitter.com/ou0EKkcoUV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2026

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RMT