¿Dónde Me Vacuno Contra Sarampión en CDMX Mañana 17 de Febrero 2026? Módulos y Horarios

Mientras continúa la vigilancia epidemiológica del sarampión en todo el país debido al incremento de casos en esta región, también crece el interés por vacunarme. Si tú también te preguntas dónde aplican la vacuna contra el sarampión cerca de mí en CDMX, en N+ te decimos dónde te puedes inmunizar este martes 17 de febrero 2026, con horarios y módulos.

Recientemente, el gobierno capitalino informó que implementarán macrocentros de aplicación de la vacuna entre cinco y seis puntos estratégicos. Además, se han habilitado algunas otras formas de distribución de las dosis, como el drive thru, para facilitar llegar a más gente en menos tiempo, así como a personas con complicaciones.

¿Dónde hay vacuna de sarampión cerca de mí en CDMX hoy?

Se han habilitado módulos de vacunación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entre fijos, semifijos y móviles.

Estas localizaciones puedes ubicarlas en el listado de puntos de vacunación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la cual puedes consultar a través de este enlace: https://www.salud.cdmx.gob.mx/.

En esa página puedes consultar los horarios y sedes, que van entre las 8:00 y las 18.30 horas, dependiendo de la sede.

Asimismo, también hay 21 centros de vacunación con horario ampliado, que va de 9:00 a 23:00 horas, de lunes a domingo. Estos puntos son:

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Módulo Central de Emergencias

Parque La Postal

Parque de la Bombilla

Jardín Hidalgo

Mercado Verde

Parque de los Venados

Basílica de Guadalupe

Alameda Norte

Mercado Rosa Torres

Deportivo Carmen Serdán

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Cablebús estación Vasco de Quiroga

¿Puedo vacunarme contra sarampión?

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su parte, dio a conocer que en menores de 10 años, la mejor protección contra el sarampión es la vacuna triple viral (SRP). Su aplicación se hace en 2 dosis:

La primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda al cumplir 18 meses de edad o seis años. Mientras que, los niños mayores de 10 años y adultos de hasta 49 años con antecedentes de vacunación en la infancia, se recomienda la doble viral (SR) en una sola dosis.

Actualmente, se aplica la dosis 0 de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), que puede aplicarse a partir de los 6 meses de edad.

