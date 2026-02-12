¿Cuántas Vacunas de Sarampión Son? Estas Dosis y Biológico te Deben Poner según tu Edad

En respuesta al despunte de casos, el Gobierno de México mantiene una intensa jornada de vacunación contra el Sarampión en todo el país, por lo que si aún no te has inmunizado contra este virus, en N+ te decimos cuántas dosis te debes poner según tu edad y qué tipo de biológico te corresponde.

Si bien, a través de un diagrama ya te explicamos quiénes sí deben vacunarse según su año de nacimiento, además de aclarar si es necesario que te inmunicen de nuevo, si te la aplicaron cuando eras niño; vale la pena ahondar en los tipos de vacunas contra sarampión que existen.

Recuerda que tan sólo en la Ciudad de México, han sido instalados 263 Módulos de Vacunación, aunque cada estado ha informado a los ciudadanos sobre la ubicación y horario de operación de sus centros de aplicación de biológicos contra el sarampión.

De hecho, el Gobierno de México, ha desarrollado una página web mediante la cual una persona puede consultar cuál es el centro de vacunación más cercano, para así abarcar el mayor número de personas inmunizadas contra este virus que es sumamente contagioso.

Recuerda que éste se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de ti, y generalmente se manifiesta de 10 a 14 días después de estar expuesto al virus.

¿Cuántas vacunas de sarampión son?

Dado que el brote se ha extendido por todo el país, son muchas las dudas que han surgido respecto a la aplicación de las vacunas de sarampión, sobre todo cuántas y cuáles son.

Si sospechas de algún síntoma relacionado con esta enfermedad, te explicamos cuáles son las diferencias entre sarampión, varicela y rubéola.

En la actualidad se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión: Triple Viral (SRP) y la Doble Viral (SR). El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia detalla que éstas se aplican mediante una inyección en el brazo izquierdo.

Por lo que a continuación te damos a conocer las generalidades de cada una de ellas.

Triple Viral o SRP

Esta vacuna está hecha con virus vivos debilitados, y protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis

Si bien la vacuna es segura, los menores que se la aplican pueden presentar reacciones en algunos casos, tales como: dolor, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, malestar general 5 o 12 días después.

Doble Viral o SR

La vacuna doble viral o SR se elabora también con virus vivos atenuados de sarampión, preparados con células humanas, así como virus atenuados de rubéola, preparados en células humanas. Por lo que protege contra ambas enfermedades.

Se aplica a partir de los 10 años, en el brazo izquierdo mediante una inyección.

Entre las reacciones que puede presentar quien se inmuniza con este biológico está dolor, calor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, fiebre, sarpullido de 5 a 12 días después de la aplicación de la vacuna, entre otros.

¿Qué vacuna contra sarampión ponerte según tu edad y cuántas dosis son?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que en menores de 10 años, la mejor protección contra el sarampión es la vacuna triple viral (SRP). Su aplicación se hace en 2 dosis:

La primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda al cumplir 18 meses de edad o seis años.

Mientras que, los niños mayores de 10 años y adultos de hasta 49 años con antecedentes de vacunación en la infancia, se recomienda la doble viral (SR) en una sola dosis.

