¿Más Tormentas y Granizo en CDMX? Atención, Hay Pronóstico de Lluvias Fuertes para Estos Días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo los próximos días en entidades del centro de México.

Aquí te informamos cuándo se esperan tormentas y si también afectarán a la Ciudad de México (CDMX); además, te compartimos recomendaciones para evitar las afectaciones por las lluvias en el país.

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¿Qué días habrá lluvias fuertes?

En su pronóstico extendido, el SMN informó que el sábado y domingo habrá chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Lo anterior debido a divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, detalló.

En sus mapas de pronóstico, mostró las zonas en las que se presentarán las lluvias fuertes ambos días, lo cual incluye a la Ciudad de México el próximo domingo:

Pronóstico de lluvias fuertes el sábado 16 de mayo. Foto: SMN

Pronóstico de lluvias fuertes el domingo 17 de mayo. Foto: SMN

Pronóstico de lluvias fuertes

Sábado 16 de mayo

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte, centro y oeste), Morelos (este y oeste) y Puebla (oeste).

Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte, centro y oeste), Morelos (este y oeste) y Puebla (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guerrero, Ciudad de México , Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guerrero, , Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Domingo 17 de mayo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro).

Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (este y sur), Guanajuato (noreste, este y sur), Michoacán (norte y noreste), Estado de México (norte y este), Ciudad de México , Morelos, Tlaxcala, Oaxaca (noroeste) y Chiapas (centro y sur).

Nuevo León (este y sur), Guanajuato (noreste, este y sur), Michoacán (norte y noreste), Estado de México (norte y este), , Morelos, Tlaxcala, Oaxaca (noroeste) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Jalisco y Guerrero.

Coahuila, Jalisco y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Durango, Zacatecas, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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