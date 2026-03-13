Viernes de Accidentes en CDMX: Tráiler Impacta Autobús; Auto Queda Destrozado tras Volcadura

La mañana de hoy, 13 de marzo de 2026, se registraron al menos dos accidentes viales en las alcaldías Coyoacán y Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), lo que originó el despliegue inmediato de los distintos servicios de emergencia.

En uno de los percances se vio involucrado un autobús en el que viajaban 36 pasajeros, mientras que en otro punto, un vehículo quedó destrozado luego de chocar con el muro de contención y posteriormente volcar.

Video: Chocan Tráiler y Autobús en Calzada de Tlalpan Hoy 13 de Marzo de 2026

Noticia relacionada: Adultos Mayores Terminan Lesionados tras Accidente Contra Camión de Limpia Pública en Veracruz.

Tráiler impacta autobús en Calzada de Tlalpan

En Coyoacán, un tráiler impactó por detrás un autobús de pasajeros procedente de León, Guanajuato, en el viajaban 36 personas.

Los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba por la Calzada de Tlalpan cuando fue impactada por un tráiler rojo a la altura de Calzada de la Virgen.

El chofer del autobús, que se dirigía a la central de autobuses de Taxqueña, señaló a N+ FORO que los pasajeros resultaron ilesos y que llegó otra unidad para trasladarlos a su destino.

Debido al incidente quedó aceite regado sobre la carpeta asfáltica, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución. Se presentó regazo vehicular desde División del Norte.

Video: Volcadura de Camioneta en Av. de los Poetas Deja Un Lesionado; Así Fue el Accidente

Auto, destrozado tras volcadura

Mientras que en Cuajimalpa, se registró un aparatoso accidente en el que resultó lesionada una persona.

Se trata del conductor de un vehículo que circulaba sobre Avenida de Los Poetas, con dirección a la Avenida Tamaulipas, cuando perdió el control en una curva y golpeó contra el muro de contención.

El auto derribó parte de la malla ciclónica que divide los carriles e invadió parte del carril de contraflujo, dirección CDMX, y terminó volcado y completamente destrozado de varias partes.

Al sitio se movilizaron los servicios de emergencia para auxiliar al conductor y posteriormente realizaron labores para poner el auto en su lugar y después trasladarlo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb