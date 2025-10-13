¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy? Esto Indica Capufe y GN

Si utilizas la Autopista México-Puebla para llegar a tu trabajo, toma en cuenta que hay afectaciones viales hoy, 13 de octubre de 2025, por esa razón, en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), este día se han registrado accidentes viales con dirección hacia Puebla. El primero ocurrió a las 9:28 de la mañana, cuando se reportó la reducción de carriles debido a que una persona fue atropellada, a la altura del kilómetro (km) 103 con dirección a Puebla.

Estas son las afectaciones viales en la México-Puebla

A las 9:32 horas: en el km 86 con dirección hacia Puebla reportaron la reducción de carriles porque hubo una volcadura de automóviles.

con dirección hacia Puebla reportaron la reducción de carriles porque hubo una volcadura de automóviles. Más tarde, a las 10:15 horas, Capufe informó que el accidente fue atendido y que el tramo opera de forma normal.

