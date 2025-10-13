Inicio Ciudad de México ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy? Esto Indica Capufe y GN

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy? Esto Indica Capufe y GN

Las afectaciones viales en la Autopista México-Puebla comenzaron desde temprano; te decimos en qué puntos

Este lunes hay afectaciones viales en la Autopista México-Puebla.

Si utilizas la Autopista México-Puebla para llegar a tu trabajo, toma en cuenta que hay afectaciones viales hoy, 13 de octubre de 2025, por esa razón, en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), este día se han registrado accidentes viales con dirección hacia Puebla. El primero ocurrió a las 9:28 de la mañana, cuando se reportó la reducción de carriles debido a que una persona fue atropellada, a la altura del kilómetro (km) 103 con dirección a Puebla. 

Estas son las afectaciones viales en la México-Puebla 

  • A las 9:32 horas: en el km 86 con dirección hacia Puebla reportaron la reducción de carriles porque hubo una volcadura de automóviles. 
  • Más tarde, a las 10:15 horas, Capufe informó que el accidente fue atendido y que el tramo opera de forma normal. 

 

 

