Metro CDMX: ¿Ya Hay Servicio en Todas las Estaciones de la Línea 1?

¿Vas a tu trabajo y usas la Línea 1? El Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer cómo se encuentra el servicio de la también llamada "Línea Rosa". En N+ te contamos los detalles.

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) volvió a operar en su totalidad, de Observatorio a Pantitlán, tras más de tres años de trabajos de modernización. Con esta reapertura, las 20 estaciones que la conforman estará recibiendo pasajeros de manera normal. Solo toma en cuenta que por ser festivo hoy, 17 de noviembre de 2025, el horario fue modificado, por lo que abrirá a partir de las 7:00 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la reapertura del Metro CDMX representó una inversión de 37 mil millones de pesos, destinada a reemplazar sistemas eléctricos, vías, señalización y equipamiento. Precisaron que estas mejoras permitirán reducir los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más seguro y eficiente para los cerca de 850 mil pasajeros que se proyecta movilizar diariamente.

Así luce la Línea 1 Luego de su reapertura

El Sistema de Transporte Colectivo compartió imágenes del estado actual de las estaciones, donde se observan espacios renovados, señalización moderna y mejoras en accesibilidad. Durante el día de la reapertura, el acceso fue gratuito para que los usuarios pudieran recorrer y conocer las tres estaciones recién rehabilitadas.

FBPT