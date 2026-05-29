Sube a 50% Probabilidad de Formación de Primer Ciclón Tropical de 2026, Alerta Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a 50% la probabilidad para que se desarrolle el primer ciclón de la temporada 2026 en los próximos siete días.

Vía la red social X, el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se mantiene en vigilancia ante el potencial desarrollo ciclónico.

¿Dónde podría formarse el primer ciclón de la temporada?

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Baja California Sur; no obstante, debido a su distancia, esta no generará efectos en el territorio nacional.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de las costas de #BajaCaliforniaSur. Esta tarde incrementó a 50 % su probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días. Se mantiene en vigilancia. No generará efectos en territorio nacional pic.twitter.com/2i4COlb369 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 29, 2026

Se pronostican lluvias muy fuertes mañana

Para el viernes 29 de mayo de 2026 se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Oaxaca; chubascos en Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.

Además, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

AMP