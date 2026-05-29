Sube a 50% Probabilidad de Formación de Primer Ciclón Tropical de 2026, Alerta Conagua

El SMN de la Comisión Nacional del Agua se mantiene en vigilancia ante el potencial desarrollo ciclónico

Zona en vigilancia por el SMN. Foto: ConaguaZona en vigilancia por el SMN. Foto: Conagua
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