EUA Declara Terroristas a Bandas Brasileñas PCC y CV, pese a Oposición de Lula

La designación permite a Washington extender todo tipo de operaciones: policiales, de inteligencia y contrainsurgencia a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo

EUA Declara Terroristas a Bandas Brasileñas PCC y CV, pese a Oposición de LulaUn oficial de policía arresta a un presunto traficante de drogas después de un tiroteo durante una operación policial en Brasil. Foto: Reuters

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Se estima que Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), los dos principales grupos criminales de Brasil, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles

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