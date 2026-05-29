EUA Declara Terroristas a Bandas Brasileñas PCC y CV, pese a Oposición de Lula

El gobierno de Estados Unidos designó este jueves 28 de mayo de 2026 como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), a pesar de la oposición del gobierno de Lula.

Primeiro Comando da Capital and Comando Vermelho are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Their reach extends throughout our region and into our country.



Today, I designated these organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2026

¿Quiénes son CV y PCC?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, CV y PCC, son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil.

Se estima que juntas dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles.

Su influencia y sus redes se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil.

Lula se opuso a medida de Trump

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había reiterado su oposición a esta medida, que tiene amplias implicaciones legales, durante su visita hace tres semanas a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El gran rival electoral de Lula de cara a las presidenciales de octubre, el conservador Flávio Bolsonaro, se mostró en cambio resueltamente a favor, y pidió a Trump que tomara esta medida hace apenas dos días, al ser recibido de forma privada en Washington por el republicano.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones, policiales, de inteligencia y contrainsurgencia, a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo.

Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a esta designación, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador u Honduras.

¿Qué consecuencias trae la nueva designación terrorista de EUA?

La medida anunciada por Washington tiene dos etapas: inicialmente se califica al PCC y al CV como grupos terroristas especialmente designados (SDGT por sus siglas en inglés).

Con esta decisión, los capos y todos los que se asocien con ellos pueden ser sometidos rápidamente a sanciones por parte del Departamento del Tesoro, que cuenta ya con una lista de 18 mil nombres, entidades y empresas, que engrosa desde hace décadas.

A partir del 5 de junio, bandas de Brasil serían vistas como Al Qaeda

A partir del 5 de junio, ambos grupos brasileños pasarán a ser considerados "organizaciones terroristas extranjeras".

Esa designación tiene consecuencias más serias, puesto que implica asimilar el PCC y CV con grupos como Al Qaeda, o el Estado Islámico (EI).

Así surgieron estas dos bandas que han atemorizado Brasil

Brasil lleva combatiendo al PCC y al CV desde su aparición en cárceles brasileñas. El Comando Vermelho surgió en el penal de Ilha Grande, frente a Río de Janeiro, en los años 1970, mientras que el Primeiro Comando da Capital nació en una cárcel cerca de São Paulo.

A pesar de la violencia de esos grupos, reconocida por Brasilia, el gobierno no los equipara con grupos terroristas con pretensiones de poner en peligro al Estado.

El gobierno Trump considera, por su parte, que la entrada masiva de drogas y de delincuentes provenientes de América Latina y el Caribe representa una amenaza a su seguridad nacional, equiparable a las peores organizaciones a las que se ha enfrentado Estados Unidos.

Esa es la misma teoría que sustenta los polémicos ataques desde septiembre del año pasado contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han causado casi 200 muertos.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Desde el punto de vista político, la designación de los grupos brasileños como terroristas es un claro desaire a Lula, que salió de su encuentro con Trump "muy satisfecho".

HVI