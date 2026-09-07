Conagua Informa en Qué Mes Lloverá Más: El Niño Afecta el Cierre de Año 2026

La temporada de frentes fríos 2026-2027 estará marcada por la influencia de El Niño, que podría modificar las condiciones de lluvia y favorecer la presencia de sistemas frontales en México durante los últimos meses del año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Niño podría continuar fortaleciéndose durante la temporada de lluvias y alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

Este comportamiento favorecería el desplazamiento de masas de aire hacia el norte y centro del país y aumentaría la posibilidad de condiciones húmedas en algunas regiones.

Las condiciones de lluvia no serán iguales en todo el país. El SMN anticipó que, en el mes de septiembre, las precipitaciones estarán por debajo del promedio climatológico.

En octubre, las lluvias se prevén dentro de los valores normales o ligeramente por encima de la media.

Cabe señalar que noviembre será el mes más lluvioso, con pronósticos de precipitaciones superiores al promedio en zonas del centro-norte y noreste de México.

En el caso de diciembre, se pronostican por encima de la media en el noroeste, mientras que el occidente y sur podrían registrarse inferiores al promedio.

Por su parte, durante los meses más fríos también existe la posibilidad de que masas de aire provenientes de Canadá y Estados Unidos interactúen con grandes cantidades de humedad.

Esta combinación puede favorecer la formación de tormentas invernales, principalmente en regiones del norte y noroeste de México.

FBPT