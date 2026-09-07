Pronóstico del tiempo

Conagua Informa en Qué Mes Lloverá Más: El Niño Afecta el Cierre de Año 2026

Se espera que el fenómeno climático favorezca las condiciones húmedas en México

Inundaciones.Inundaciones que dejaron las lluvias en el estado de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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