Simon se Fortalece a Huracán Categoría 3 en el Pacífico; Esta es Su Trayectoria

El huracán Simon se intensificó de categoría 2 a 3 en la escala Saffir Simpson, en solo unas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Simon presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h y se ubica a 245 km al sur de Manzanillo, Colima. Los primeros pronósticos preveían que se fortaleciera y se acercara a la costa del centro-occidente de México entre el sábado y el domingo.

Se prevé que Simon continúe fortaleciéndose y alcance la categoría 4 en el transcurso de la mañana del sábado, mientras se aproxima a las costas de Jalisco. Se prevén muy fuertes a puntualmente intensas desde la tarde del sábado en:

No te pierdas el LIVEBLOG de N+ con toda la información de los huracanes Simon e Isaias, así como la tormenta Rachel, que están afectando a México.

Debido a su cercanía con México, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit.

También mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

AMP