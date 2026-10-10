Pronóstico del tiempo

Simon se Fortalece a Huracán Categoría 3 en el Pacífico; Esta es Su Trayectoria

Autoridades establecieron una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán

APAP

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¡Atención! Huracán Simon se intensifica a categoría 3 y podría llegar a 4. Vientos de hasta 260 km/h amenazan Jalisco.

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