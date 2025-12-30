Camión de Ruta Choca con Tren en Saltillo; Hay 10 Lesionados

Alrededor de las 8:30 horas de este martes 30 de diciembre, un camión de la ruta 7A no respetó la señal de alto al paso del tren, lo que provocó un accidente ferroviario en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal en la colonia Panteones en Saltillo.

Tras el impacto, se generaron múltiples llamadas al número de emergencias 911, solicitando de manera urgente la presencia de ambulancias debido a la cantidad de personas lesionadas en el lugar.

De acuerdo con testimonios de los pasajeros, el conductor no detuvo la unidad a pesar de haber escuchado el silbato del tren y las advertencias de los usuarios, por lo que el camión fue embestido y arrastrado varios metros.

Diez Lesionados tras Choque entre Tren y Camión de Ruta en Saltillo.

Como saldo del accidente, 10 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas fueron trasladadas a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

El chófer, identificado como Julio Gerardo "N" de 44 años fue detenido por las autoridades correspondientes, quienes ademas procedieron al retiro y cancelación de su tarjetón.

Vuelca camión de personal en carretera Zacatecas-Saltillo

Un camión de transporte de personal volcó la mañana del jueves 18 de diciembre sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, cuando trasladaba a trabajadores que regresaban tras concluir su jornada laboral. El accidente ocurrió luego de que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual terminó recostada sobre uno de sus costados.

Noticia relacionada: Vuelca Camión de Personal con 20 Trabajadores en Carretera Saltillo-Zacatecas

Como resultado del percance, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, mientras que el resto de los ocupantes continuó su traslado por otros medios.

Historias recomendadas: