Muere Adolescente al Volcar en Carretera de Cuencamé; Niño de 4 Años Resulta Grave

Este lunes 29 de diciembre, un adolescente de 17 años perdió la vida luego de una volcadura que se registró sobre la carretera a San Antonio de los García y carretera a Ramón Corona en Cuencamé, Durango. Un niño de 4 años que venía a bordo de la unidad también resultó gravemente lesionado.

Fue una camioneta la que manejaba Martín "N" la que terminó volcada. Pedro García Olmedo de 17 años quedó sin vida en el lugar, mientras que Emiliano de 4 años quedó gravemente lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica 26 del Seguro Social en Guadalupe Victoria, Durango.

A bordo de la unidad también iba un adulto mayor identificado como José Carmen García quien dio la información del accidente a las autoridades que arribaron al lugar del accidente.

Agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo del adolescente para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Región Laguna.

Una mujer perdió la vida la mañana del domingo 28 de diciembre tras una volcadura registrada en una carretera del municipio de Tlahualilo, Durango. La camioneta en la que viajaba salió del camino luego de que el conductor perdiera el control, lo que provocó que el vehículo diera varias vueltas antes de detenerse fuera de la cinta asfáltica.

Tras el accidente, el conductor fue asegurado por las autoridades para el deslinde de responsabilidades, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

