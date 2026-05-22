Camioneta Choca Contra Poste de Concreto tras Accidente en el Centro de Torreón

Durante la mañana de este viernes 23 de mayo, se registró un accidente vial en la calle Mariano López Ortiz en el centro de Torreón. Fueron dos camionetas las que se vieron involucradas en este percance que se registró en la intersección de la calle 12 y avenida Escobedo.

Los daños en los vehículos se registraron en la parte delantera y en un costado de una unidad, quien también terminó estampándose en un poste de concreto.

Se informó que los dos conductores resultaron ilesos, ambos alegaron tener el semáforo en verde ante los agentes de peritos que se encargaron de fincar las responsabilidades.

Se hizo un llamado a la ciudadanía para manejar con cuidado en estos pares viales, sobre todo cuando están despejados, ya que el exceso de velocidad, puede ocasionar estos accidentes.

Tres personas resultan lesionadas en accidente vial en centro de Torreón

Una aparatoso choque entre un camión de pasajeros y una camioneta dejó cuatro personas lesionadas la mañana del 21 de mayo en el centro de Torreón. El percance ocurrió en el cruce de la calle 12 y avenida Juárez, donde la unidad de transporte público fue impactada por el vehículo.

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Tras el choque, la camioneta terminó proyectada contra un negocio de pollos rostizados, mientras que el camión quedó atravesado sobre la vialidad. Tres pasajeros fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital, mientras que la conductora de la camioneta recibió atención en el lugar.

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