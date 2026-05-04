Detienen a Hombre en Motel por Negarse a Abandonar Habitación en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM) realizaron la detención de un hombre por alterar el orden público en el sector centro de la ciudad, luego de recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la situación.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, de 31 años, quien fue asegurado el pasado 1 de mayo, luego de negarse a retirarse de su estancia en un motel. Además, se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento de la intervención, lo que derivó en su comportamiento inadecuado.

De acuerdo con el reporte, el hombre se comportó de manera agresiva ante la presencia de los elementos, por lo que se procedió con su detención siguiendo los protocolos correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de determinar su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

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Detienen a hombre por atacar a con arma blanca a policía

Un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Piedras Negras (DSPM), identificado como Jorge, fue atacado con arma blanca al atender un reporte de violencia familiar en la colonia Lázaro Cárdenas. El agresor, Ricardo “N”, fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por lesiones. Autoridades informaron que el oficial se encuentra estable y en las próximas horas se definirá la situación legal del detenido.

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