Hijo Golpea a Madre con Sartén en la Cabeza en Torreón

La madrugada de este 20 de mayo del 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un hombre señalado de golpear a su madre con un sartén en la cabeza, en hechos registrados en la colonia El Arenal, en Torreón.

El reporte ingresó a las 05:20 horas a través de una llamada, donde la afectada, identificada como Magdalena, solicitó el apoyo indicando que su hijo Vladimir "N" la había golpeado y se encontraba sangrando.

La agresión ocurrió en el domicilio ubicado en Narciso Mendoza, esquina con Ramos Arizpe. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la mujer por la herida en la cabeza, mientras que agentes municipales aseguraron al presunto agresor en el sitio.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público. Será la autoridad quien definirá su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación.

Noticia relacionada: Hombre es Detenido por Presuntamente Agredir Físicamente a su Madre de 73 Años en Coahuila

Otro caso de violencia familiar se registró este mismo miércoles en Torreón, ahora en la colonia Ampliación La Rosita, donde una mujer resultó lesionada presuntamente después de ser golpeada por su pareja durante una discusión.

Golpea presuntamente a su esposa durante discusión en Torreón

La mañana de este miércoles se registró un caso de violencia contra una mujer en la colonia Ampliación La Rosita. La víctima pidió apoyo al Sistema Estatal de Emergencias, ya que presentaba lesiones en un ojo y en la cabeza después de ser presuntamente agredida por Juan Carlos "N" durante una discusión.

El señalado se atrincheró en el domicilio ubicado en el cruce de Paseo del Ciclón y calle Valladolid, por lo que no fue detenido. Paramédicos atendieron a la mujer en el lugar, mientras que el caso fue canalizado a las instancias correspondientes para su seguimiento.

Historias recomendadas: