¿Dónde Ver en Vivo las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en La Laguna?

Este viernes 12 de diciembre se celebrará el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más significativas para la comunidad católica. Como parte de las actividades, este jueves a las 23:00 horas se llevará a cabo la tradicional Misa de Gallo en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Torreón.

Al iniciar el 12 de diciembre, en punto de las 00:00 horas, se presentarán las tradicionales mañanitas, que abrirán con la participación de una banda y continuarán con mariachis y otros grupos musicales. Para la jornada del viernes, el horario de misas será el habitual de los domingos, comenzando con la primera celebración a las 8:00 horas de la mañana.

¿Por dónde se transmitirán las mañanitas a la Virgen?

La Parroquia de Guadalupe de Torreón informó que tanto la Misa de Gallo, la cual será presidida por el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, así como las mañanitas serán transmitidas en vivo a través de sus redes sociales oficiales, con el propósito de que los fieles puedan seguir las actividades desde casa y participar de manera virtual en esta celebración tradicional.

Este jueves 11 de noviembre es el último día de peregrinaciones a la Virgen María de Guadalupe en el centro de Torreón. Para este último día se programaron 64 peregrinaciones siendo la última la de los comerciantes que saldrá a las 20:00 horas.

Se estima que serán más de 5 mil 300 peregrinos los que participen en este día, siendo una gran cantidad de fieles la que se espera este viernes 12 de diciembre en la avenida Juárez.

