Evacuan a Más de 150 Trabajadores por Incendio en Empresa de Piedras Negras

Poco más de 150 empleado de una empresa ubicada en un parque industrial sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras, fueron evacuados la tarde de este jueves 21 de mayo luego de registrarse un incendio al interior del inmueble.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas durante el incidente, gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad por parte del personal de la empresa. Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la planta.

Mario López, integrante del cuerpo de Bomberos, informó que el siniestro fue controlado en cuestión de minutos y confirmó que únicamente se registraron daños materiales. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

Incendio en zona industrial de Torreón moviliza a bomberos

Un incendio registrado durante la noche del 15 de mayo en la zona industrial Oriente de Torreón provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes trabajaron por más de 10 horas para controlar el fuego en una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos.

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El siniestro generó varias explosiones debido a la acumulación de materiales en el lugar, lo que complicó las labores de extinción. Bomberos de Torreón y San Pedro participaron en las maniobras para sofocar las llamas.

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