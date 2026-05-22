Muere Chófer Calcinado en Choque Frontal de Tráiler en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un conductor perdió la vida durante la mañana del viernes 22 de mayo luego de que el tráiler que manejaba se incendiara luego de chocar de frente contra una unidad de carga que trasladaba 30 toneladas de madera.

El percance se registró alrededor de las 7:30 horas en el kilómetro 085 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en la zona conocida como Sierra de Banderas, pertenecientes a la comunidad de Ceballos, en Mapimí.

El impacto provocó que una de las unidades se envolviera en llamas de inmediato, dejando atrapado al operador, quien hasta el momento no ha sido identificado. De acuerdo con los primeros reportes, el chófer fallecido habría invadido el carril contrario, provocando la colisión contra el camión que transportaba la madera.

Personal de la vicefiscalía región Laguna tomó conocimiento del hecho. Peritos y el agente del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al anfiteatro para la necropsia de ley y su posterior identificación.

Tráiler sin frenos impacta vehículos en Saltillo

Una carambola entre tres camiones y una camioneta de pasajeros ocurrió la tarde de este sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del bulevar Los Campestres, en Saltillo. El percance se registró cuando las unidades permanecían detenidas en un semáforo.

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De acuerdo con los reportes, uno de los tráileres presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y chocara contra los demás vehículos. Elementos de Bomberos y paramédicos acudieron al lugar para atender la situación y controlar un derrame de diésel sobre la carpeta asfáltica.

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