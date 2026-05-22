Encuentran a Niño de 3 Años con Ficha de Búsqueda en Hotel de Torreón

La unidad violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Torreón informó que el pasado miércoles 20 de mayo, rescataron a un menor de tres años que contaba con alerta amber.

Según informó la comandante Blanca Nancy, fue mediante una denuncia anónima en el que se escuchaba a un niño llorar en una de las habitaciones, por lo que elementos de seguridad acudieron a atender la situación.

En el lugar se dieron cuenta que el menor contaba con una alerta amber emitida desde Monterrey, Nuevo León, lugar donde los padres tienen un juicio familiar. De acuerdo a las investigaciones el padre y el niño se habrían desplazado en hoteles y lugares temporales.

El menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes (PRONNIF), mientras que el padre fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de sustracción de menores.

Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en La Laguna

Una situación similar pero con un trágico desenlace ocurrió la mañana del 9 de abril cuando fue localizado sin vida un hombre de 65 años identificado como Arturo Llamas, quien había sido reportado como desaparecido horas antes en Gómez Palacio. El hallazgo ocurrió en la localidad de Rinconada Río Nazas, en el municipio de Lerdo.

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De acuerdo con los reportes, una persona encontró el cuerpo cerca de las 7:00 de la mañana y dio aviso a las autoridades. Elementos de la Fiscalía y del Ministerio Público acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarían las diligencias correspondientes.

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