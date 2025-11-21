Identifican al Presunto Autor Material del Asesinato de José Ángel Mascorro en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó sobre la identificación y detención del presunto autor material del asesinato de José Ángel Mascorro, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio. El funcionario fue privado de la vida el pasado 17 de noviembre del 2025, cuando se dirigía a iniciar sus actividades del día.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, señaló que las primeras líneas de investigación descartan la participación del crimen organizado en este homicidio, enfatizando que no se trató de un ataque ligado a grupos delictivos, como se había especulado inicialmente.

De acuerdo con la autoridad, las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque tuvo un origen de índole personal, presuntamente relacionado con la consultoría jurídica que ofrecía Mascorro Muñoz.

El autor material es la persona que cometió el crimen, quien el citado lunes se acercó al vehículo de José Ángel Mascorro cuando éste salía de su domicilio en la Colonia Parque Hundido y le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte casi de manera instantánea. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron 10 casquillos de calibre .380, los cuales serán analizados como parte del proceso de investigación.

Noticia relacionada: Asesinan a José Ángel Mascorro, Exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio Afuera de su Casa

Información en proceso...