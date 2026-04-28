Interceptan y Asesinan a Hombre Mientras Conducía en Gómez Palacio

La tarde del 25 de abril del 2026, un hombre fue privado de la vida en la Colonia 14 de Noviembre, en Gómez Palacio. El occiso fue identificado como Conrado, de 46 años, quien circulaba a bordo de su vehículo cuando un proyectil de arma de fuego impactó en su cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió de manera repentina, sin que la víctima tuviera oportunidad de reaccionar.

Luego de la agresión, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, mientras que la víctima perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Al sitio arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes procedieron a acordonar la zona y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

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Disminuye percepción de seguridad en Gómez Palacio

A pesar de las diversas situaciones de violencia que se han registrado en Gómez Palacio, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad disminuyó de 54.2% a 50.6% por ciento en el municipio.

El Síndico del Ayuntamiento, Juan González, mencionó que entre los factores que han contribuido a esta disminución se encuentran decisiones como el incremento salarial a los policías, la mejora en sus prestaciones, la ampliación del seguro de vida, la entrega de patrullas y equipamiento, así como la capacitación impartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario detalló que este resultado también obedece a la implementación de una estrategia integral basada en la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, destacó la colaboración de la iniciativa privada, la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas del municipio, lo que ha permitido fortalecer las acciones en materia de seguridad y avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana.

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