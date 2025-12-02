Muere Hombre Después de Sufrir un Infarto Mientras Conducía en Ramos Arizpe; Chocó Contra Árbol

Un hombre de 60 años chocó su vehículo contra un árbol luego de presuntamente sufrir un infarto mientras conducía por las calles de la colonia Quinta Manantiales en Ramos Arizpe.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, atendieron la emergencia que se presentó en el cruce de las calles Río Mixcoac y calzada Salto del Agua, donde encontraron a la persona inconsciente.

Muere Conductor de 60 Años al Sufrir un Infarto en Ramos Arizpe.

De inmediato iniciaron maniobras de reanimación ya que aún contaba con signos vitales, el adulto mayor fue trasladado de emergencia a la clínica 83 del IMSS, pero desafortunadamente no resistió y falleció en el área de urgencias. La víctima fue identificada como Rafael Oyervides de 60 años.

Muere hombre mientras trabajaba en colonia Zaragoza en Saltillo

Un hombre de 57 años fue encontrado sin vida dentro de una casa en la colonia Zaragoza en Saltillo. De acuerdo con los informes, el trabajador realizaba labores de albañilería cuando aparentemente sufrió un malestar repentino que lo hizo desplomarse en la cochera del domicilio.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar y confirmaron el deceso. Vecinos trataron de auxiliarlo antes de la llegada de las autoridades, pero ya no presentaba signos vitales.

