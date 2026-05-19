Muere Trabajador de Ferromex al Caerle Durmientes de Concreto en Coahuila

Un accidente laboral en la estación ferroviaria de Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe, dejó como saldo un hombre sin vida, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de auxilio y autoridades de seguridad.

Un trabajador murió en Ferromex luego de que un cargamento de durmientes de concreto se desestabilizó y cayó sobre él mientras realizaba labores en el área ferroviaria. El impacto le provocó lesiones de gravedad que terminaron por costarle la vida en el lugar.

Compañeros de trabajo presenciaron el percance y de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911, además de intentar auxiliar al trabajador en lo que arribaban los paramédicos.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, pese a los intentos por brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, se confirmó que el trabajador ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores de investigación y evitar riesgos para el resto del personal.

Al confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente laboral.

El cuerpo del trabajador fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento, la empresa Ferromex no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a este lamentable incidente.

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