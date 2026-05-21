Mujer se Desmaya y Choca Contra Camioneta en Coahuila

Una mujer sufrió un desmayo mientras conducía y terminó impactando su vehículo contra una camioneta estacionada, en hechos registrados en la Colonia Acoros l, en Piedras Negras.

El accidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911 en el cruce de la Avenida Juan Pablo II y la Calle San Isidro, hasta donde acudieron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Janeth Meléndez conducía una camioneta cuando presuntamente sufrió un desmayo al pasar por el mencionado cruce. Debido a ello, perdió el control de la unidad y se impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El propietario del vehículo afectado fue identificado como Alejandro Jaramillo, quien fue notificado de lo sucedido por una persona encargada de vigilar la unidad.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención médica a la conductora, quien afortunadamente no requirió ser trasladada a un hospital. No obstante, los socorristas le recomendaron acudir por sus propios medios a una institución médica para descartar posibles lesiones internas derivadas del percance.

Las autoridades también dialogaron con el esposo de la mujer, señalado como presunto responsable del accidente, con el objetivo de determinar si ambas partes llegarían a un acuerdo para la reparación de los daños materiales. En caso de no lograrlo, el incidente sería turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

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Conductora choca contra camioneta al atorarse su huarache en acelerador

La noche del pasado 19 de mayo del 2026 se registró un accidente vial al oriente de la ciudad, luego de que un vehículo se impactara contra una camioneta estacionada. El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las Avenidas Bromo y Universidad.

Según con el reporte de las autoridades, se trató de un automóvil que se estrelló contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba debidamente estacionada.

La conductora del vehículo responsable declaró a los oficiales que perdió el control de la unidad debido a que se le atoró el huarache con el acelerador, lo que le impidió detener la marcha a tiempo.

En el mismo automóvil viajaba una mujer embarazada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

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