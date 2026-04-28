Pelea en Restaurante Termina con Disparos en Gómez Palacio

Un hombre identificado como Darío “N”, de 39 años, resultó herido por disparos de arma de fuego después de una riña ocurrida en un restaurante ubicado en el kilómetro 185 de la carretera libre Durango-Gómez Palacio. Los hechos se registraron la mañana del 27 de abril de 2026, alrededor de las 10:30 horas.

De acuerdo con autoridades, el hombre llegó al lugar portando un marro, con el que presuntamente intentó causar daños en el establecimiento. Posteriormente, dos sujetos arribaron en una camioneta, acompañados de la encargada del restaurante, quien le pidió que se retirara. Ante su negativa, la situación escaló y se desató una pelea, durante la cual uno de los individuos le disparó.

Luego de la agresión, la víctima intentó huir y se dirigió a un domicilio en la localidad de La Goma; sin embargo, fue alcanzado en ese punto. Elementos de seguridad acudieron al sitio para atender el reporte, mientras que los presuntos responsables lograron darse a la fuga. El hombre fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica por heridas en los brazos, muslo y el rostro. Actualmente permanece bajo resguardo policial, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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Muere sujeto cuando intentaba lanzar objeto explosivo en Gómez Palacio

Un hombre murió el 26 de abril de 2026 en la colonia Palo Blanco, en Gómez Palacio, Durango, luego de una detonación accidental de un artefacto explosivo artesanal.

De acuerdo con los reportes, la víctima viajaba como pasajero en una motocicleta y, al detenerse cerca de una quinta, sacó el explosivo de una bolsa; sin embargo, este estalló en sus manos cuando intentaba lanzarlo, provocándole la muerte inmediata. Hasta el momento no ha sido identificado, y autoridades continúan con las investigaciones.

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