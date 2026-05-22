Policías Salvan a Familia Atrapada en Incendio de Condominio en Saltillo

Elementos del Grupo de Reacción Sureste de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana auxiliaron a una familia para salir de su vivienda luego de un incendio registrado en el condominio donde habitaban, en Saltillo.

Los oficiales fueron alertados sobre un incendio en un condominio ubicado en la calle Privada Francisco Sánchez de la colonia Bellavista. De inmediato, Aquiles y León acudieron al lugar, donde la planta baja ya se encontraba envuelta en llamas.

Se informó que en el segundo piso se encontraba una familia conformada por una mujer y sus dos hijos, quienes no podían salir del inmueble. Los policías subieron al balcón y abrieron la protección de una ventana para poder rescatar a la familia.

Posteriormente, colocaron la unidad a manera de escalera para que la madre y los menores pudieran descender, junto con dos vecinos que también ayudaron en las labores de auxilio.

Asimismo, facilitaron la salida de un hombre, propietario del inmueble, quien descendía desde el tercer piso acompañado de su mascota.

Evacuan a empleados tras incendio en empresa de Piedras Negras

Más de 150 trabajadores fueron evacuados de una empresa ubicada en un parque industrial sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras, luego de que se registrara un incendio al interior de las instalaciones durante la tarde del 21 de mayo.

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Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar riesgos mayores. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se reportaron daños materiales. Además, se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro.

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