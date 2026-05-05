Quinceañera se Hace Viral al Disfrutar al Máximo sus XV Años en La Laguna

Joulie Getsemaní Calderón jamás imaginó que todo México estaría hablando de su fiesta de XV años, pero así ocurrió este fin de semana después de viralizarse un video donde aparece llena de tierra.

La joven, originaria del ejido Nazareno, Durango, cumplió 15 años el pasado 5 de abril y festejó en grande el viernes 1 de mayo ante cientos de invitados. La música estuvo a cargo de Banda La Rebelde y Jorge Cordero, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes.

Lo que más llamó la atención fue que, en plena celebración, Joulie y su mejor amiga decidieron dar marometas en medio de la pista. No les importó el vestido, el peinado ni el maquillaje: lo único que valía ese día especial era disfrutar y hacerlo inolvidable.

Milton Kolbeck, maquillista de Jouli, se dijo afortunado de realizar el trabajo para la joven. Comentó que, incluso llena de tierra, el maquillaje permaneció intacto toda la noche.

La energía de Jouli fue tal que terminó llena de tierra después de bailar toda la noche. A la joven le destacaron la autenticidad y alegría, y muchos coincidieron en que así deberían vivirse estas celebraciones: gozando cada momento sin preocuparse por nada más.

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No todas las historias de XV años se celebran con música y fiesta, algunas se convierten en homenajes llenos de amor y memoria. Tal es el caso de una familia que decidió transformar el dolor en un acto significativo para cumplir el último deseo de su hija.

Sueño póstumo de quinceañera en Torreón

Una historia distinta se vivió en Torreón, una familia buscó cumplir el sueño póstumo de Luna Camila Gallegos González, quien deseaba celebrar sus quince años y pasear en limusina. La menor, quien falleció por cáncer el 1 de octubre de 2023, habría cumplido 15 años el 1 de marzo de 2026.

Sus padres organizaron una misa en su honor y contemplaron realizar el recorrido en limusina, donde sus cenizas serían acompañadas por amigos cercanos, como un homenaje a su memoria y a la alegría que dejó en vida.

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