Roban Sagrario de Capilla San Francisco de Asís en Saltillo

La Capilla San Francisco de Asís sufrió un robo durante la madrugada de este 8 de mayo del 2026 en la Colonia Colinas de San Francisco. Vecinos reportaron ruidos extraños durante la noche y horas después se confirmó el daño en puertas y candados.

Personas desconocidas ingresaron al recinto religioso y sustrajeron diversos objetos del interior. El hallazgo fue realizado por encargados de vigilancia cerca de las 9:00 horas, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los reportes, este sería el segundo robo registrado en la Capilla en menos de un año. Habitantes del sector solicitaron reforzar la seguridad y realizar investigaciones para dar con los responsables.

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Roban sagrario y viril con ostia consagrada de la capilla

El Sagrario y un viril con una ostia consagrada fueron robadas de la Capilla San Francisco de Asís ubicada en la colonia Colinas de San Francisco al sur oriente de Saltillo. Los ladrones dañaron ventanas y puerta, así mismo se llevaron equipo de sonido que se utilizaba para las ceremonias religiosas.

No es la primera vez que esta Capilla es víctima de los amantes de lo ajeno, hace dos años también se robaron el Sagrario, un objeto religioso sagrado que para los católicos contiene el “cuerpo de Cristo”, y cuyo hurto o violación representa la excomunión.

Las encargadas de la Capilla mencionaron que hace dos semanas en la plaza pública aledaña al templo retiraron la caseta de policía que, para ellas representaba seguridad para el sector.

Será el párroco de San Alfonso María de Ligorio a donde pertenece la capilla, quien presente la denuncia formal ante las autoridades. Por el momento las actividades religiosas en este templo se mantienen suspendidas, hasta que se lleve a cabo el acto de desagravio.

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