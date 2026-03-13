Suspenden Clases en CBTIS 4 por Asuntos de Seguridad en La Laguna

Este 13 de marzo del 2026, el CBTIS 159 suspendió sus clases debido a una supuesta amenaza de tiroteo con fecha de este día, la cual fue difundida a través de redes sociales.

Como medida de prevención, el plantel envió un comunicado para notificar la suspensión de actividades a causa de esta tercera amenaza de tiroteo en un plantel académico de La Laguna en los últimos 15 días.

Suspenden Clases en CBTIS 4 de Lerdo por Amenaza de Tiroteo

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También, a través de las redes sociales oficiales del CBTIS 4, se publicó un anuncio en el que se mencionaba que, por asuntos de seguridad y por órdenes superiores, este viernes se suspenderían las actividades hasta el próximo 17 de marzo del 2026.

Este plantel educativo ya había suspendido las clases del turno matutino el pasado 3 de marzo del 2026 debido a una supuesta amenaza de tiroteo que fue escrita en el baño de hombres.

Asimismo, este viernes, sin que se diera una razón específica adicional, no hubo movimiento ni de alumnos ni de directivos; únicamente una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) permaneció vigilando en el exterior de la institución.

Falsa amenaza de bomba en escuela de Piedras Negras causa alarma

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró en el CBTIS 34 luego de el reporte de un presunto artefacto explosivo en sus instalaciones.

Después de una revisión exhaustiva que se prolongó por cerca de una hora, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma. El director señaló que, al encontrarse en periodo de evaluaciones, no se descarta que haya sido una broma, y llamó a la conciencia estudiantil, ya que los recursos utilizados pudieron destinarse a emergencias reales.

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